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Лавров заявил, что Россия на 100% "сдюжит" в сложившейся ситуации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Михаил Метцель/ТАСС

Россия на 100% "сдюжит" в сложившейся ситуации, заявил Лавров.

Лавров заявил, что допущение Западом ядерной войны основано на "старых инстинктах"
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