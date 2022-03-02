Лавров заявил, что появление баз НАТО в Крыму категорически неприемлемо для России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Военные базы НАТО появились бы в Крыму, если бы он в 2014 году не воссоединился с Россией, а остался в составе Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

"Думаю, что свою главную "роль" Евросоюз сыграл в 2014 году, когда не смог заставить уважать свои гарантии. Состоялся путч, путчисты двинули банды вооруженных боевиков на Крым, когда Крым провел референдум, отверг путчистов и воссоединился с Российской Федерацией. Это самый большой вклад Евросоюза в европейскую безопасность. Если бы этого не произошло в Крыму <...>, сейчас там были бы военные базы НАТО, что категорически неприемлемо для России", - сказал министр.