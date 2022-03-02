В ЛДПР заявили, что США годами готовили Украину стать "стрелком-смертником"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Восточноевропейские страны должны осознавать, что США намеренно натравливают их на Россию, как они делали это с Украиной, ставшей "стрелком-смертником". Об этом говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме (текст есть в распоряжении ТАСС).

"[Лидер ЛДПР] Владимир Жириновский неоднократно говорил, что прямая война между великими державами, как США и Россия, исключена, потому что принесет всем сторонам неприемлемый ущерб. Однако цивилизационный конфликт России и США вызревал годами", - сказано в тексте.

В партии убеждены, что США стремились разжечь войну, "повесить на Россию ярлык "империи зла", устранить конкурента и заработать на этом". "Украина тут выступила в роли полезного идиота, который повелся на красивую сказку и с радостью соглашался на любую провокацию против России", - указывают либерал-демократы.

"Образно выражаясь, США годами готовили Украину стать стрелком-смертником, который закупает оружия и, в конце концов, идет расстреливать офис или школу, и оправдывает свои действия безумным манифестом. Россия просто отказалась мириться с таким опасным соседством", - подчеркивается в заявлении.

В ЛДПР отмечают, что, "несмотря на трагичный пример прямо перед глазами, некоторые восточноевропейские страны-сателлиты США отказываются понимать, что Америка и их буквально натравливает на Россию". "Именно они, в конце концов, станут дровами в американской печке, если вовремя не поймут своего положения", - констатируют в партии. Там подчеркивают, что "захватывать территории Россия не намерена", однако Москва не потерпит угроз.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.