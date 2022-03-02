Посол РФ на Мальте считает, что рано делать выводы об отмене программы золотых паспортов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Посол России на Мальте Андрей Лопухов выразил мнение, что рано делать выводы об отмене в республике программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в ее экономику, действие программы золотых паспортов пока приостановлено.

"Прошла такая информация (о прекращении программы золотых паспортов на Мальте - прим. ТАСС), пока рано делать какие-то окончательные выводы, мальтийцы сказали лишь о том, что они приостанавливают действие этой программы", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"Хотелось бы сказать, что призывов было здесь в отношении этой программы сделано немало, призывали мальтийцев вообще свернуть эту программу, опубликовать списки тех россиян, которым такое гражданство было предоставлено по этой программе. Мальтийцы пока от этого уходили", - добавил Лопухов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.