МИД Румынии считает, что нота посольства России "вводит общественность в заблуждение"

БУХАРЕСТ, 2 марта. /ТАСС/. МИД Румынии подтвердил получение от посольства РФ ноты о нарушении прав граждан РФ, однако считает, что содержащиеся в ней утверждения не подтверждены конкретными примерами и вводят общественность в заблуждение.

"МИД Румынии подтверждает получение вербальной ноты от посольства РФ в Бухаресте <...>, в которой оно информирует о неких "необоснованных действиях", которыми были как будто нарушены "социальные права и права собственности" некоторых граждан РФ, проживающих в Румынии", - указывается в сообщении МИД, отмечая, что "нота не носила характера протеста".

"Поскольку эта вербальная нота не содержала никакой конкретной информации о случаях нарушения, МИД немедленно запросил по телефону посольство РФ утром 2 марта 2022 года предоставить примеры или данные, которые помогли бы понять ситуацию и определить возможные последующие действия, - отмечается в нем. - До сих пор запрошенные уточнения не были получены МИД".

Параллельно МИД информировал, что ранее получил от российского посольства просьбу поддержать въезд в Румынию нескольких грузовых перевозчиков, зарегистрированных в РФ, которые находились транзитом на Украине и направлялись в третьи страны. В этом случае, в соответствии с принятой практикой, МИД оперативно информировал соответствующие власти, чтобы оказать всю поддержку.

"Таким образом, МИД не располагает конкретными данными о ситуации, о которой сообщило посольство РФ, - заключает внешнеполитическое ведомство. - МИД считает, что обращение посольства, предпринятое в общих параметрах и без предоставления конкретных примеров и доказательств, которые подтвердили бы эти утверждения, а также упоминание о нем в СМИ представителями российской дипломатической миссии вводят общественное мнение в заблуждение".

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин сообщил в среду телеканалу "Россия-24", что Россия направила ноту в МИД Румынии из-за нарушения прав российских граждан, и внешнеполитическое ведомство страны обещало по возможности принимать меры.