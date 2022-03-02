Захарова: Россия пока прорабатывает ответные меры на высылку сотрудников миссии при ООН

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия пока только прорабатывает ответные меры на высылку сотрудников своей миссии при ООН. Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы пока только вырабатываем ответные меры", - сказала она, комментируя появившуюся в СМИ информацию, что Москва якобы высылает посла США в Москве.

В понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. В МИД РФ в ответ на это указали, что Москва рассматривает высылку 12 дипломатов как спровоцированную США преднамеренную и циничную эскалацию в двусторонних отношениях. На Смоленской площади отметили, что Москва не хотела бы прибегать к выдворению американских дипломатов, но действия Вашингтона не оставляют много выбора.