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Захарова: Россия пока прорабатывает ответные меры на высылку сотрудников миссии при ООН

В СМИ ранее появилась информация о том, что Москва якобы высылает посла США в Москве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия пока только прорабатывает ответные меры на высылку сотрудников своей миссии при ООН. Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы пока только вырабатываем ответные меры", - сказала она, комментируя появившуюся в СМИ информацию, что Москва якобы высылает посла США в Москве.

В понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. В МИД РФ в ответ на это указали, что Москва рассматривает высылку 12 дипломатов как спровоцированную США преднамеренную и циничную эскалацию в двусторонних отношениях. На Смоленской площади отметили, что Москва не хотела бы прибегать к выдворению американских дипломатов, но действия Вашингтона не оставляют много выбора.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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