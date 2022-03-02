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Военная операция на Украине

Захарова раскритиковала слова Макрона о действиях сил России на Украине

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на высказывание президента Франции, который назвал ложью мнение о том, что спецоперация на Украине подразумевает борьбу с нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о спецоперации российских сил на Украине, посоветовав представителям Франции "почитать материалы".

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Она обратила внимание на высказывание президента Франции, который назвал ложью мнение о том, что спецоперация на Украине подразумевает борьбу с нацизмом. "За столько лет нахождения в "нормандском формате" высоким представителям Франции можно было бы и почитать материалы", - написала она в своем телеграм-канале.

В качестве примера Захарова рассказала о случае осквернения на Украине памятника жертвам Холокоста в Николаевской области страны. "Таких фактов за эти годы тысячи. Не видел их только тот, кто не хотел видеть. Но мы будем напоминать", - добавила она.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

Теги
УкраинаРоссияФранцияЗахарова, Мария ВладимировнаМакрон, ЭмманюэльВоенная операция на Украине
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