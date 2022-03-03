Захарова: Запад перегруппировывается в условиях жесточайшего давления со стороны США

"Мы проводим и отстаиваем ту линию, которую пытались донести международному сообществу много лет. А вот может быть лучше задать вопросы: где все остальные и что происходит с ними? Да, конечно, мы видим, в том числе и перегруппировку, но вопрос-то в том, в каких условиях, [в условиях] жесточайшего давления на каждую страну, которую просто запугивают и шантажируют в первую очередь, конечно, Вашингтон всеми возможными способами, какие только есть", - сказала она.

"Мы же видели ту же самую тактику в отношении Германии в абсолютно стандартное время, когда ничего не происходило в отношении мирного экономического прозрачного проекта "Северный поток - 2", запугивали несколько лет, пришли к тому, что, то правительство , которое пришло, все это дело заморозило. А сейчас, используя информационную пропагандистскую машину, а это каток, а не машина, используя прямые угрозы в отношении стран, руководителей этих стран, где что в ход идет, беспрецедентное давление. Нам говорят партнеры и коллеги: беспрецедентное давление с использованием всех запрещенных инструментов", - подчеркнула дипломат.

Захарова указала также на высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона, который "выходит к микрофону и говорит о том, что ложно утверждать, что та [специальная военная] операция, которая сейчас проходит [на Украине] сутью своей имеет борьбу с нацизмом, фашизмом". "Вы меня извините, но это можно говорить только, если в принципе никогда не интересоваться историей этого вопроса. Но ведь Франция в нормандском формате с момента его существования, и самое интересное, что она всегда была нацелена на активную роль. Я не знаю, может быть, там теперь по-другому читают слова нацизм и фашизм?", - добавила она.

Дипломат также задалась вопросом на какую сторону встала Европа, поддерживая такую идеологию на Украине. "На какую сторону сейчас встала Европа? Я не говорю о тех странах, которые запугали США, я прекрасно понимаю, какими методами они действуют, но Европа, на какую сторону встает, поддерживая эту идеологию? Сначала, накачивая вооружениями, создавая по периметру провокации, а потом говорят о том, что нет никаких признаков, что идеология сил, которые поддерживали режим на Украине, что она имеет некие националистические проявления. Это они кому рассказывают? Мы каждую неделю приводили примеры того, что там происходит. Один факт в принципе сегрегации людей по языковому признаку", - добавила Захарова.