Лавров даст интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг даст интервью в прямом эфире российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"3 марта в 12:00 (ориентировочно) в прямом эфире состоится интервью министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке", - указали в министерстве.

Как анонсировано в трансляции на сайте дипведомства, среди принимающих участие в интервью СМИ - телеканал RT, NBC News, ABC News, ITN, France 24 и Медиакорпорация Китая.