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Военная операция на Украине

Захарова назвала абсурдными заявления о возможном исключении России из Совбеза ООН

Официальный представитель МИД РФ заявила, что страны Запада "давно отказались от какого бы то ни было следования правовым курсам"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Заявления о возможности исключения России из Совета Безопасности ООН звучат абсурдно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Если мы с вами начнем комментировать каждое сумасшедшее заявление, которое мы сейчас слышим, мы будем вынуждены заниматься только этим <…> Они будут делать все больше каких-то абсурдных обращений, заявлений, и самое главное - запугиваний", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о перспективе исключения РФ из Совбеза ООН.

Захарова отметила, что в странах Запада сами не понимают, "возможно это или невозможно - потому что такой образовательный уровень". "Потому что они давно отказались от какого бы то ни было следования правовым курсам. Они не используют право в качестве базы своих действий", - добавила она.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила власти России в нарушении международного права из-за военной операции на Украине и призвала изолировать РФ на международной арене.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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