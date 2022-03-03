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Рябков: РФ и США после достижения дна в отношениях оттолкнутся от него и пойдут вверх

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва не намерена прерывать диалог с Вашингтоном
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг, что Россия и США после достижения дна в отношениях оттолкнуться от него и пойдут вверх, для этого нужна воля Запада, прежде всего США.

"Я уверен, что мы от этого дна оттолкнемся и начнем выправлять отношения. Для этого нужна политическая воля Запада, прежде всего США. То, что мы наблюдаем в последние дни - это беспрецедентная экономическая, политическая, информационная атака на Россию. Вновь подтверждается, что нас не слышали раньше, а сейчас просто заткнули уши", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Россия поддерживает каналы коммуникации с США и другими западными странами, отметил дипломат. "Мы несомненно поддерживаем каналы коммуникации тем не менее и с американцами, и с другими западниками. Будем делать это и впредь", - сказал он.

Россия не намерена прерывать диалог с США, Москва ведет диалог в основном по линии посольств, сообщил Рябков.

Теги
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