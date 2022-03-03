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Военная операция на Украине
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Рябков заявил, что Запад ведет безумную накачку Киева вооружением

"Это отражение того, что политики на Западе перешли в алгоритм действий "все средства хороши", отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Западные страны ведут безудержную накачку киевского режима вооружениями и снаряжением. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.

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"То, что мы видим в последние дни, с точки зрения безудержной, если не сказать безумной накачки режима в Киеве вооружениями, снаряжением, средствами связи, это отражение того, что политики на Западе перешли в алгоритм действий "все средства хороши", - сказал он.

Задачи спецоперации на Украине будут выполнены в полном объеме, уверен Рябков.

"У меня нет сомнений, что задачи, стоящие перед специальной операцией, будут в полном объеме решены. И мы сможем все же, опираясь на здравый смысл и ответственность за происходящее, начать движение к чему-то новому", - сказал он.

Дипломат сообщил, что Россия видит перспективы переговоров с Украиной в Белоруссии.

"Я отмечаю, что есть, наверное, перспектива некоего диалога и в Белоруссии, хотя вчера он опять не состоялся по причине неявки украинской делегации", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияРябков, Сергей АлексеевичВоенная операция на Украине
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