Главой Рязани стала представитель "Единой России" Татьяна Панфилова

ТАСС, 3 марта. Депутаты Рязанской городской думы избрали главой муниципального образования, председателем думы руководителя региональной общественной приемной партии "Единая Россия" Татьяну Панфилову. Решение приняли в четверг на внеочередном заседании думы, которое транслировалось онлайн.

Необходимость избрания нового главы Рязани возникла после того, как 17 февраля предыдущий руководитель, Юлия Рокотянская, сложила полномочия по собственному желанию. За назначение Татьяны Панфиловой, выдвинутой фракцией "Единая Россия", проголосовали 30 человек, кандидатуру представителя КПРФ Эвелины Волковой поддержали шесть депутатов.

"По результатам тайного голосования на должность главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы избрана депутат Рязанской городской думы Татьяна Николаевна Панфилова", - сообщил итоги голосования председатель счетной комиссии Роман Худяков.

На заседании думы Панфилова вступила в должность - после возложения на нее должностного знака она принесла присягу.

"Благодарю вас за оказанное мне высокое доверие - избрание главой муниципального образования. Это не только большая честь для меня, но и большая ответственность перед избирателями и коллегами-депутатами. Нам с вами предстоит серьезная совместная работа, направленная на развитие и процветание нашего любимого города, создание комфортных условий для жизни рязанцев", - обратилась к депутатам новая глава города, подчеркнув, что считает своей задачей в конструктивном диалоге с коллегами находить оптимальные решения.

Член президиума регионального политсовета, руководитель региональной общественной приемной партии "Единая Россия", Татьяна Панфилова родилась 14 февраля 1956 года в Черновцах (Украина) в семье военного. В 1980 году окончила Рязанский государственный медицинский институт имени академика И.П. Павлова по специальности "Лечебное дело". В 1999 году окончила Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина. В разные годы занимала должности заместителя председателя правительства Рязанской области по социальным вопросам, главного врача областной детской клинической больницы. Являлась депутатом Рязанской областной думы второго, третьего, четвертого, шестого и седьмого созывов. Руководит Союзом православных женщин Рязанской области.