Россия отмечает взвешенную позицию Китая по ситуации вокруг Украины

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Москва отмечает, что Пекин занимает взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отмечаем, что Пекин со взвешенных позиций подходит и к украинской проблеме. Со стороны КНР неоднократно звучали призывы уважать принципы неделимости безопасности, подчеркивалась недопустимость обеспечения региональной безопасности за счет расширения военных блоков, подчеркивалась рациональность российских озабоченностей по этим вопросам", - указала она.

Кроме того, продолжила дипломат, Китай не стесняется говорить правду относительно истинной роли США в украинском кризисе. Она также добавила, что Китай "как никто знает, как США и их союзники, примкнувшие к этой порочной идеологии", могут обострять обстановку в других странах, "не имея на это никаких полномочий и причин".

"Китай точно не та страна, которой кто-либо может сказать, какую сторону занимать. Это точно не та страна, у которой существует в оценках политических событий чья-то иная навязанная оценка", - сказала Захарова.

Она также добавила, что Китай "не ведется на уловки Запада". "В отношениях с нашими китайскими друзьями мы в первую очередь исходим из обоюдного уважения, взаимного доверия и учета ключевых интересов партнеров. Высоко оцениваем готовность Пекина к объективному и неангажированному восприятию украинского вопроса", - указала дипломат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.