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Захарова: Британия использует Би-би-си для подрыва внутриполитической стабильности в РФ

Дипломат ранее заявила, что Россия примет ответные меры, если Великобритания реализует угрозы о наложении санкций в отношении российских СМИ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Великобритания использует телерадиокорпорацию Би-би-си в целях подрыва политической стабильности в России. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, что российские журналисты еще хотя бы как-то могут там [в Великобритании] работать, связано исключительно с опасениями Лондона поставить под удар позиции телерадиокорпорации Би-би-си в России, поскольку ей отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что это следует из "недавних публичных высказываний министра иностранных дел Британии госпожи [Лиз] Трасс".

Ранее дипломат заявила, что Россия примет ответные меры, если Великобритания реализует угрозы о наложении санкций в отношении российских СМИ.

Теги
ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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