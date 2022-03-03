Захарова: Запад не остановится в погоне за ресурсами ни перед Россией, ни перед КНР

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Западные страны никогда не остановятся в погоне за всеми видами ресурсов ни перед Россией, ни перед Китаем. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы обратить внимание, что англосаксонский мир никогда не остановится. Им нужны ресурсы во всех смыслах этого слова: энергетические, финансовые, людские и идеологические. Все виды ресурсов. Они не остановятся ни на нас, ни на КНР, в отношении которой, несмотря на то, что Пекин добросовестно восполнял свои экономические контракты и обязательства, развязана настоящая санкционная война", - сказала она.

Захарова отметила, что Запад похож на "ненасытного монстра, который поглощает все на своем пути для собственного удовлетворения и просто жизнедеятельности".

По словам официального представителя МИД РФ, целью западных санкций против РФ является разрушение экономики, финансов, общественной жизни. "Они на этом не остановятся. Они будут дальше идти по миру, разрушая все на своем пути. Собственно, так всегда и бывает", - добавила она.