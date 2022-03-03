Захарова: мир не был шокирован намерением Украины стать ядерным государством

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Всем тем, кто сейчас задает вопрос, "а надо ли было" начинать специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, следует помнить об учениях НАТО и Украины, а также о заявлениях Киева о ядерном оружии, которыми мировое сообщество почему-то шокировано не было. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот тем, кто сейчас задает себе этот вопрос: "а надо ли было, вовремя ли, может быть еще подождать, посмотреть? Да как же так, у нас же есть право, переговоры и так далее". Да все это есть, все это было задействовано. Просто представьте себе, что в центре Европы, непосредственно на российских границах, там, где находятся граждане нашей страны и большое количество людей, которые волею судьбы оказались на этих территориях, но при этом сопряжены с нашей историей и культурой, что вот на этой самой территории огромное несоизмеримое, ничем не оправданное количество вооружения различного типа наступательное было поставлено натовским блоком, при этом активнейшим образом развивается биологическое на этом направлении сотрудничество США с Украиной, включая проведение экспериментов и так далее", - сказала дипломат.

Кроме того, Захарова напомнила о проведении раз в полтора месяца военных учений НАТО и Украины, где условным врагом является Россия. "И еще при этом, в довершении всего на фоне острейшего националистического угара в Вооруженных силах Украины, которые в качестве единственного своего врага считают все, что связано с русскими, с Россией и так далее, вот довершение к этому выходят официальные представители Украины, не просто официальные, наивысшие - президент страны, и все его помощники, министры, представители силового блока, начинают говорить, что теперь они готовы рассмотреть вопрос о наличии у этой страны ядерного оружия. Настало время, говорят они, и это они говорят, не сидя дома и даже не у себя по телевидению для того, чтобы каким-то образом в очередной раз всколыхнуть украинское общество, а об этом они говорят всему международному сообществу вот тому, которое сейчас делает вид, что шокировано. [Говорят] на Мюнхенской конференции в том числе", - добавила Захарова.

"Что же оно тогда это мировое сообщество не было шокировано, представив себе, что страна с таким количеством проблем, нашпигованная их оружием еще может обладать, а у нее для этого есть потенциал и возможности, и, конечно, воодушевление со стороны США, что она еще станет ядерным государством, может быть официально, а может быть и де-факто, обладая грязными ядерными технологиями. Ну что еще подождать? Еще подождать чего?", - подчеркнула Захарова.

Важный нюанс

По ее словам, когда высокие представители США говорят, что у них не было намерений как-то с Украиной разговаривать на тему размещения ядерного орудия, что таких планов нет, нужно отметить, что это люди систематически врали десятилетиями и под вранье свое проводили военные операции по всему миру, которые приводили к миллионам жертв среди гражданского населения и военных.

Вместе с тем дипломат указала на еще один важный нюанс, который делает эту историю еще более драматичной. "Дело в том, что у США, которые официально обладают ядерным оружием, оно находится не только у США, об этом же мало, кто знает, а в мире и подавно, ну кому это интересно? Это же неинтересно. Так вот США имеют свое ядерное оружие в нескольких странах Европы, ну это практически у нас рядом, - пояснила она. - Но страны Европы, их ВС, спецслужбы абсолютно лишены какой-либо возможности контроля над этим ядерным оружием. Нормально?"

По словам Захаровой, учитывая, что киевский режим много лет находился под гнетом Вашингтона, говорить о том, что Киев мог бы опереться на волю своего народа и провести какую-то выборку общественного мнения, референдум, который бы адекватно оценивал наличие у него ядерного оружия, не приходится". "Все результаты были бы сформированы соответствующим образом. Это натовцы умеют делать. И решение было бы принято", - добавила она.

"И вот тогда когда, оно это самое оружие было бы на территории малоуправляемого государства, вот тогда разговор был бы другими. Того самого государства, ВС которого заражены националистической бациллой, того самого государства, которое не может контролировать и разрешить собственный кровавый внутренний кризис много лет, того самого государства, чьи политические деятели имеют по два-три гражданства, вообще не имеют представления о национальных интересах, много лет проводят интересы исключительно и только стран НАТО, вот тогда ситуация на нашем с вами европейском континенте и непосредственно на наших границах была бы совершенно другой", - заключила дипломат.