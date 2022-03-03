Захарова: Совет Европы должен осознавать губительность приостановки членства России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Приостановка членства России в Совете Европы (СЕ) окажется губительной для этой организации, и в Страсбурге должны осознавать такую перспективу. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, решение о приостановке членства РФ в СЕ при одновременном выполнении ею всех обязательств, включая финансовые, неприемлемо. "Надеемся, что все-таки в Страсбурге какой-никакой мыслительный процесс должен состояться, и там поймут, насколько это решение губительно для Совета Европы, - продолжила дипломат. - Дождемся от них реакции, но мы рассматриваем все варианты в ответ на подобные шаги".

Официальный представитель дипведомства подчеркнула, что несуразная попытка руководства СЕ наказать Москву "свидетельствует о несамостоятельности и наличии двойных стандартов в деятельности этой организации".

"Лишение одного из государств - членов СЕ возможности участия в деятельности уставных органов Совета Европы за проведение военной операции не имеет в принципе исторических прецедентов: ни агрессия стран НАТО против Югославии, ни вторжение этих же стран в Ирак и Ливию, ни военная авантюра [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили в Южной Осетии, ни восьмилетний геноцид киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса не влекли за собой столь радикальных мер со стороны Страсбурга", - констатировала Захарова.

"Это же свое, а оно на обоняние не влияет", - резюмировала она.