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Военная операция на Украине

Кадыров призвал европейские страны не портить экономические отношения с Россией

По мнению главы Чечни, европейские государства враждебными действиями в отношении России губят свою экономику. Кадыров также призвал не останавливать спецоперацию на Украине

ГРОЗНЫЙ, 3 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал европейские страны не портить экономические отношения с Россией, нанося себе ущерб. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

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"Советую европейским государствам переосмыслить свои враждебные в отношении к России действия. Вы убиваете свою экономику. У вас не будет будущего, если и дальше намерены потакать Штатам. Дальнейшее движение вперед в сторону уверенного всестороннего развития возможно только вместе с Российской Федерацией. Не портите экономические отношения с Россией. Этим вы только себе навредите", - написал Кадыров.

Кадыров также попросил не останавливать спецоперацию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняВоенная операция на Украине
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