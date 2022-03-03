Постпред РФ в СЕ: значительная часть Европы изолирует себя сама санкциями против России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Значительная часть Европы, вводя санкции в отношении России, изолирует себя сама и наносит удар по общеевропейской идее, заявил в четверг постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский в эфире телеканала "Россия-24".

"Такими санкционными мерами значительная часть Европы изолирует сама себя. Она сама наносит удар по общеевропейской идее, по идее Большой Европы", - сказал он.

Солтановский также указал, что российское постпредство доносит до всех постоянных представителей в Совете Европы и руководящих структур информацию о спецоперации РФ на Украине и происходящем в Донбассе. "Мы кратно усилили свою разъяснительную работу через соцсети, через СМИ, разоблачаем фейки и ложные сообщения в СМИ о том, что происходит в ходе военной операции на Украине, о настоящем геноциде, который был развязан в Донбассе и Луганске, о реальной ситуации, - отметил он. - Очень надеемся, что трезвомыслящие люди эту информацию читают".