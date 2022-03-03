Дума 4 марта обсудит порядок возбуждения дел по налоговым преступлениям

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые разрешат следователям возбуждать дела по налоговым преступлениям только на основе материалов налоговых органов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале в четверг.

"На пленарном заседании, которое состоится 4 марта, депутаты рассмотрят поправки в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Речь идет о запрете возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям без участия налоговых органов", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что такие нормы позволят "защитить граждан и юридических лиц от необоснованного уголовного преследования". Так, напомнил Володин, сегодня уголовное дело можно возбудить "на основании заявления о преступлении, постановления прокурора или явки с повинной". В случае принятия поправок следователи смогут возбуждать дело по налоговым преступлениям только по материалам налоговых органов.

"Уверен, депутаты поддержат это решение и завтра закон будет принят Государственной думой", - добавил Володин.