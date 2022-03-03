Лукашевич заявил, что Запад в упор не видит преступлений ВСУ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Страны Запада в упор не видят преступлений, совершаемых национальными батальонами и Вооруженными силами Украины, это "лицемерие, доведенное до предела". Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Грозят различными санкциями, еще большими, чем до сих пор, но в упор не видят тех преступлений, которые совершаются сейчас на Украине и совершались эти годы национальными батальонами и Вооруженными силами Украины. То есть лицемерие, доведенное до предела", - сказал он.

По словам постпреда, большинство западных стран вели и ведут себя очень агрессивно. "Продвигают свою логику событий, как всегда обвиняют во всем Россию. Полностью игнорируются причины и истоки создания этой ситуации, кризиса на Украине, - восемь лет издевательств над гражданским населением Донбасса. Никто, кстати, не вспоминает ни про многолетнюю блокаду, в которой жили эти регионы, ни про Минские соглашения", - продолжил дипломат.

Кроме того, добавил Лукашевич, заодно западные страны записывают как ко-спонсора "российской агрессии" Белоруссию. "Одним словом, ставят все с ног на голову",- отметил он.