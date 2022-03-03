Россия не вносила взнос в Совет Европы за этот год

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский сообщил, что Россия не вносила в текущем году членский взнос в организацию.

"Это большая иллюзия. Во-первых, им нечего нам возвращать. Для понимая вопроса: за этот год мы свой взнос не вносили, и в складывающихся условиях мне трудно представить, чтобы мы внесли взнос за наше неучастие в работе принципиальных органов Совета Европы. Поэтому этот вопрос завис в воздухе, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". - Опять-таки здравомыслящие люди понимают, что без нормализации обстановки в Совете Европы этот вопрос решен не будет".

Солтановский напомнил, что основными плательщиками в Совете Европы являются пять стран - Великобритания, Германия, Италия, Россия и Франция. "Основные плательщики имели свой особый голос при обсуждении бюджета, программ сотрудничества и имели как бы дополнительный политический вес. К нашему голосу не только в вопросах финансов, конечно, прислушивались", - добавил дипломат.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. По его словам, скоро будет принято окончательное решение.