Постпред РФ в Женеве: Запад использует ООН для вытеснения Москвы с международной арены

ЖЕНЕВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Западные страны пытаются использовать ООН для вытеснения России с международной арены. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

"У стран Запада имеются далекоидущие планы - задействовать все международные механизмы, в первую очередь ооновские, для того, чтобы вытеснить Россию с международной арены", - сказал он. Для этого Запад использует не только Совет ООН по правам человека и Конференцию по разоружению, но и Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН.

"Западники вознамерились изгнать Россию из ЕЭК ООН, а российских экспертов - из технических профильных комитетов, в том числе в сфере транспорта и энергетики", - продолжил дипломат. Он напомнил, что Москва "вносит весомый вклад в работу ЕЭК ООН, в том числе финансовый", по осуществлению целого ряда проектов в интересах государств на постсоветском пространстве. Речь идет о сугубо прикладных проектах. Действия стран Запада могут привести к тому, что ЕЭК ООН прекратит свое существование. Это нанесло бы удар по странам - получателям российской помощи, констатировал Гатилов.

"Политизированные подходы" проявляются также в других структурах ООН, например, во Всемирной организации интеллектуальной собственности, отметил дипломат, где страны Запада "пытаются притянуть за уши ее деятельность к нынешней ситуации на Украине через призму осуждения России". "Иными словами, налицо скоординированные действия западников по вытеснению России с международных площадок и созданию ситуаций, при которых ее участие в деятельности организаций будет затруднено", - сказал глава дипмиссии, добавив, что такие действия наносят ущерб ООН.

В четверг западные страны "попытались продавить продолжение политических дебатов по украинской тематике" на Конференции по разоружению (КР). Как сообщил Гатилов, "в нарушение всех правил процедуры" председатель Конференции информировала делегации о проведении 3 марта пленарного заседания. Российская делегация расценила этот шаг в официальном письме как нарушение правил процедуры. "К сожалению, председатель КР не вняла аргументам РФ, и сегодня такое заседание было назначено, - продолжил собеседник агентства. - Нам пришлось взять слово по порядку ведения и указать на неправомерность действия председателя". Российская делегация заявила, что "отвергает политизированные дебаты" и что продолжение обсуждения украинской темы "выходит за рамки мандата КР", поэтому участвовать в таких дебатах Россия не будет. После этого делегация демонстративно вышла из зала. "Цель таких дебатов ясна: это продолжение разнузданной кампании по очернению действий России на Украине", - заключил Гатилов.