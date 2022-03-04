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Военная операция на Украине

Москалькова заявила, что безопасность гуманитарных коридоров на Украине требует проработки

По словам российского омбудсмена, появилась информация, что студент из Индии, который хотел покинуть через гуманитарный коридор территорию Украины, получил ранения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Вопросы безопасности гуманитарных коридоров на Украине необходимо дополнительно тщательно проработать, чтобы исключить опасность для гражданских. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в пятницу журналистам.

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"Самое главное, что есть решение этого вопроса, что гуманитарные коридоры будут обеспечены безопасностью с двух сторон. Потому что они уже были организованы, однако люди обращались к нам с вопросами, что безопасность не обеспечна. И были случаи, когда на людей нападали, забирали у них имущество", - заявила она.

Так, по словам российского омбудсмена, в пятницу появилась информация, студент из Индии, который хотел покинуть через гуманитарный коридор территорию Украины, получил ранения. "[Это] говорит о том, что еще раз нужно проработать вопросы безопасности функционирования гуманитарных коридоров", - сказала Москалькова.

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УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаВоенная операция на Украине
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