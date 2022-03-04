Москалькова заявила, что безопасность гуманитарных коридоров на Украине требует проработки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Вопросы безопасности гуманитарных коридоров на Украине необходимо дополнительно тщательно проработать, чтобы исключить опасность для гражданских. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в пятницу журналистам.

"Самое главное, что есть решение этого вопроса, что гуманитарные коридоры будут обеспечены безопасностью с двух сторон. Потому что они уже были организованы, однако люди обращались к нам с вопросами, что безопасность не обеспечна. И были случаи, когда на людей нападали, забирали у них имущество", - заявила она.

Так, по словам российского омбудсмена, в пятницу появилась информация, студент из Индии, который хотел покинуть через гуманитарный коридор территорию Украины, получил ранения. "[Это] говорит о том, что еще раз нужно проработать вопросы безопасности функционирования гуманитарных коридоров", - сказала Москалькова.