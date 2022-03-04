Захарова заявила, что народу США не нужна история с продолжением холодной войны

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что народы Европы и США смотрят на мир так же, как Россия, которая делала все, чтобы продемонстрировать только лишь миролюбие и желание вести переговоры по сложным вопросам.

"Я прекрасно понимаю, что народу Соединенных Штатов вся эта история с продолжением холодной войны не нужна. Мы всегда делали все для того, чтобы продемонстрировать только лишь миролюбие, только лишь желание ведения переговоров по сложным вопросам, только лишь интеграцию во все мировые процессы. Ровно, я уверена, точно так же смотрят на мир народы, люди, которые живут в США, Европе, Европейском союзе и так далее", - сказал Захарова в эфире телеканала "Звезда".

По ее словам, в этих странах на каком-то этапе к руководству прорывается абсолютное меньшинство, которое не отражает "мнение даже меньшинства, если говорить о населении". "И вот это политическое меньшинство, которое действует деструктивно, почему-то в силу каких-то своих убеждений, ставок, которые они для себя сделали какое-то время назад, начинает это все просто разжигать. Ну как можно верить заявлениям людей, которые обманывали неоднократно, которые обманывали нашу страну <...>, они обманывали мировое сообщество постоянно", - добавила она.

"Сколько раз они вторгались на территорию суверенных государств, которые находились за десятки тысяч метров от них, не имели общих границ с ними, не представляли угрозу ни им, ни регионам, но только исходя из своих корыстных целей: либо ресурсы, либо политические дивиденды, либо региональная обстановка, которую просто нужно было контролировать вручную. Это же было постоянно: Ирак, Ливия, Югославия", - подчеркнула дипломат.