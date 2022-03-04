Захарова: Россия сейчас сталкивается с "концентрированной злобой" со стороны Запада

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Запад обнажил свою "концентрированную злобу" в отношении России, обрушивая на нее санкции из-за ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда" в пятницу.

"Если они (санкции - прим. ТАСС) коснулись деревьев, собак и кошек, то что вы хотите? Мы с кем имеем дело? Мы имеем дело с просто какой-то концентрированной злобой. Здесь вопрос уже не в логике, не в эффективности того, что они вводят, а просто в демонстрации того, что, видимо, глубинно существовало и вырвалось наружу. Вот в чем суть", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что эти ограничения Запад вводит пока без каких-либо ответных мер со стороны России, нанося подобными действиями ущерб своим же гражданам.

"Никаких экономических, никаких финансовых, никаких в иной плоскости ответов Россия пока еще не давала, а они уже обсуждают вопросы обрушения финансовых рынков, банкротства своих крупнейших компаний. Это вопрос к ним, зачем и как они это планировали и делали, если без ответных санкций с нашей стороны они получили проблемы у себя же", - заметила официальный представитель МИД РФ.

"Для этого и нужна им информационно-пропагандистская машина, для этого и нужны им такие методы психологического воздействия на общество, на спортсменов, поэтому они бегают за [дирижером Валерием] Гергиевым, [оперной певицей Анной] Нетребко, [пианистом Денисом] Мацуевым, склоняя их всеми способами на свою сторону, - пояснила Захарова. - Потому что без общественной поддержки объяснить своему населению, зачем они, во-первых, разрушили общеевропейскую безопасность, во-вторых, зачем они вмешивались в дела региона, к которому не принадлежат, в-третьих, зачем они много лет вводили санкции и сейчас запустили механизм, который разрушает их же пространство, они не смогут".