Москалькова просит МВД организовать в трех регионах РФ оформление паспортов эвакуированным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит МВД организовать в Московской, Владимирской и Рязанской областях работу по выдаче паспортов эвакуированным жителям Донбасса. Об этом она сообщила журналистам по итогам приема эвакуированных в пунктах временного размещения в Ростовской области.

"Именно в Ростовской области этот вопрос решается легче, чем в любом другом субъекте РФ, поскольку такие миграционные подразделения организованы по всей границе, и людям легко приехать и получить паспорт. Важно, чтобы забрали документы на территории ДНР и ЛНР, а здесь мы помогаем ускорить оформление их и решение вопросов. А вот в Московской области, Владимирской, Рязанской немножко труднее решается вопрос, поэтому я бы хотела обратиться к министру внутренних дел, чтобы на этих территориях были открыты отделения миграционные для оформления российских паспортов", - сообщила Москалькова.

Уполномоченные по правам человека в ДНР и ЛНР сообщили журналистам, что эвакуированные высказывают слова благодарности за хорошие условия размещения в России

"С какими вопросами к нам люди обращались: большая часть - это документы, потому что не все успели взять с собой свидетельства о рождении, а для оформления правового статуса необходимо свидетельство о рождении. Мы договорились, что нам помогут наши коллеги - омбудсмены <...>, а мы здесь поможем быстрее оформить тот статус, на который они [эвакуированные] рассчитывают. Вопросы были и по трудоустройству, обращались люди по поводу алиментов, в том числе от мужей, которые находится не на территории России, не на территории ДНР и ЛНР. Это трудные вопросы, но мы их будем решать", - резюмировала Москалькова.

Ранее в пятницу сообщалось, что уполномоченные по правам человека в РФ, Луганской и Донецкой народных республиках в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве.