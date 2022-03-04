Песков сообщил об отсутствии в планах нового телефонного разговора Путина и Байдена

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии в планах нового телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена по теме Украины.

"Такого разговора [в планах] сейчас нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

"Да и партнерами сейчас сложно назвать собеседников при всем желании", - добавил Песков. Тем не менее, отметил представитель Кремля, такие разговоры - это в любом случае каждый раз хорошая возможность довести до собеседников аргументацию и объяснить суть специальной военной операции на Украине.

Президенты РФ и США 12 февраля провели телефонный разговор. До этого Путин и Байден говорили по телефону в конце прошлого года. Ранее, 7 декабря, у них также состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.