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Песков сообщил, что Путин проведет еще один международный телефонный разговор

Президент России ранее поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Ново-Огарево, у него запланирован еще один международный телефонный разговор. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас у президента идут различные встречи, у него еще запланирован один международный телефонный разговор. Продолжается телефонная дипломатия", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что утром в пятницу Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также в пятницу президент РФ по видеосвязи принял участие в церемонии поднятия флага на новом автомобильно-железнодорожном пароме "Маршалл Рокоссовский" в Усть-Луге. Песков особо обратил внимание на сделанные в ходе мероприятия заявления главы государства о заинтересованности России в добрых отношениях с соседними странами и о том, что проекты в РФ, из которых выйдут иностранные партнеры, все равно будут доведены до завершения.

Теги
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