Постпред РФ в Женеве анонсировал беседу с верховным комиссаром ООН по правам человека

Геннадий Гатилов и Фолькер Тюрк обсудят несколько проблемных вопросов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов сообщил, что в ближайшее время обсудит с новым верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком несколько проблемных вопросов.

"Если новый верховный комиссар займет более объективную позицию и будет стремиться к тому, чтобы этот орган отражал интересы всех государств без двойных стандартов и политической подоплеки, мы будем это только приветствовать и сотрудничать. У нас уже намечена встреча в ближайшее время. И весь этот круг вопросов мы с ним обсудим", - сказал Гатилов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

Заявление Фолькера Тюрка о намерении использовать все инструменты для защиты прав людей Россия может только приветствовать, но будет наблюдать за делами, а не словами, подчеркнул постпред в Женеве.

Он заявил, что пока что ситуация в управлении верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) была удручающей, и Россия неоднократно отмечала политизированность этого органа. А при предыдущем комиссаре Мишель Бачелет УВКПЧ "было практически монополизировано группой западных стран, которые проводили свою политическую повестку дня в области прав человека". РФ, как и ряд единомышленников, неоднократно обращали на это внимание, заметил Гатилов.