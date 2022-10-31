Путин: миротворческий контингент РФ как подобает выполняет свою миссию в Карабахе

Президент отметил, что надо развивать работу по линии трехсторонней группы РФ - Армения - Азербайджан

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что российский миротворческий контингент должным образом выполняет свою миссию в Нагорном Карабахе.

"Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как он и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен", - отметил российский лидер в понедельник на встрече с Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин назвал важными сегодняшние переговоры и отметил, что их цель - обеспечить выполнение всех договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах.

"Сегодня, конечно, надо будет поговорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поискать пути решения вопросов, которые еще не решены", - констатировал президент РФ.

"Отметил бы важную составляющую экономического характера. Нами создана трехсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, еще два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс. Знаю, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно", - сказал Путин.

Он добавил, что в целом "круг вопросов достаточно большой". Также президент РФ отметил, что очень рад видеть своего коллегу в Сочи.

9 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В продолжение процесса урегулирования 11 января 2021 года в Москве состоялась их встреча. На ней было подписано новое совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Тогда же была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения этой и других задач.