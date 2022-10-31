Путин до 15 января ждет доклад о продлении программы социальной газификации

Глава государства поручил продлить такую программу

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до 15 января ждет от правительства и "Газпрома" доклад о продлении программы социальной газификации, сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Продлить, определив параметры, и обеспечить реализацию программы социальной газификации, предусматривающей в газифицированных населенных пунктах технологическое присоединение газоиспользующего оборудования граждан, медицинских и образовательных организаций к газораспределительным сетям (при наличии потребности в таком присоединении) без привлечения их средств", - говорится в списке поручений по итогам пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Доклад - до 15 января 2023 г., далее - ежегодно", - отмечается там.

Выступая в октябре на РЭН, глава государства поручил продлить такую программу "за горизонт 2022 года" с учетом поступления новых заявок от граждан и расширения числа подключаемых объектов.

Кроме того, Путин поручил кабмину и "Газпрому" обеспечить в газифицированных населенных пунктах технологическое присоединение оборудования поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов к газораспределительным сетям при наличии потребности в таком присоединении без привлечения средств этих организаций. Сделать это необходимо до 1 декабря.