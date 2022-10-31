Путин на встрече с Алиевым пошутил про непогоду в Сочи

Погода в городе оказалось не такой хорошей, как хотелось бы, отметил российский лидер

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым пошутил про погоду в Сочи, которая оказалось не такой хорошей, как хотелось бы.

Именно в этом городе российский лидер в понедельник проводит трехсторонние, а также отдельные двусторонние переговоры с руководителями Армении и Азербайджана.

"Спасибо, что приехали к нам в Сочи. Собственно говоря, эта встреча организована по вашей [инициативе] и по инициативе премьер-министра Армении - и именно в Сочи. Видимо, рассчитывали на хорошую сочинскую погоду. Но не получается - осень", - с улыбкой заметил Путин, открывая встречу с Алиевым.

Российский президент не обошел эту тему и в беседе с премьером Армении Николом Пашиняном - она состоялась чуть ранее. Путин даже извинился перед своим визави за сочинскую непогоду. "Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь, осень есть осень. Главное не в этом, главное, что есть возможность встретиться, поговорить", - сказал тогда российский лидер.

Перед этим, как видно на опубликованных кадрах, Путин встретил премьера Армении с зонтом на крыльце, а затем вместе с ним прошел в резиденцию.

В Сочи дождливо, температура воздуха находится на отметке примерно в 10 градусов тепла. МЧС разослало предупреждения, что поблизости есть опасность формирования смерчей над морем.