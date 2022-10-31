В Госдуму внесли законопроекты об отсрочке для отцов с ребенком-инвалидом

Другой инициативой предлагается предоставлять отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим единственного родителя, достигшего пенсионного возраста, при отсутствии у них братьев и сестер

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в понедельник внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим ребенка-инвалида, а также тем, кто являются единственными детьми у одиноких родителей пенсионного возраста. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник.

"Законопроектом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье", - отмечается в пояснительной записке. Как отмечает Останина, принятие законопроекта "позволит снизить риски возникновения трудной жизненной ситуации в семьях с детьми-инвалидами, что в противном случае потребует задействования дополнительных специалистов социальных служб и выплат компенсаций из бюджетов для выравнивания уровня материального обеспечения указанной категории семей".

Другой инициативой предлагается предоставлять отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим единственного родителя, достигшего пенсионного возраста, при отсутствии у них братьев и сестер. В пояснительной записке Останина ссылается на статью Конституции РФ об обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях. "В любом цивилизованном обществе, вне зависимости от наличия таких положений в конституции или иных правоустанавливающих документах, забота о родителях - социальная норма, выполнение которой соответствует естественному ходу вещей", - говорится в пояснительной записке.

Ранее Останина сообщала, что внесла поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", которыми предлагалось предоставить отсрочки в рамках частичной мобилизации отцам двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель, а также отцам детей с инвалидностью. По ее словам, комитет Госдумы по обороне отозвал данные поправки из думской базы данных.