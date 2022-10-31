Зампреда Центробанка ДНР Горбова назначили главой финансового регулятора

Документ вступит в силу 1 ноября

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Главой Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики (ДНР) назначен Анатолий Горбов. Соответствующее распоряжение в понедельник подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Назначить Горбова Анатолия Николаевича исполняющим обязанности председателя Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы ДНР.

Документ вступит в силу во вторник, 1 ноября.

Ранее пост председателя Центрального республиканского банка ДНР занимал Андрей Петренко, а Горбов являлся его заместителем.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России, на которых подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент России Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. Конституционный суд России 2 октября одобрил внесенные Путиным проекты федеральных конституционных законов, из которых следует, что переходный период в четырех новых субъектах РФ будет действовать до 1 января 2026 года.