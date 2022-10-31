Собянин выступит с отчетом о деятельности правительства в Мосгордуме в декабре

Мэр Москвы также ответит на вопросы столичных депутатов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выступит с ежегодным отчетом о деятельности правительства в Мосгордуме на одном из пленарных заседаний парламента в декабре, а также ответит на вопросы столичных депутатов. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии по организации работы думы (КОРД) председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"К нам поступило письмо от заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, уполномоченного представителя мэра Москвы в Московской городской думе Сергуниной Натальи Алексеевны с просьбой запланировать в декабре 2022 года рассмотрение отчета мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы и направить в срок не позднее 1 декабря 2022 года вопросы мэру Москвы. В связи с этим, коллеги, предлагаю принять соответствующее решение комиссии, в соответствии со статьей 49 Устава города Москвы, с учетом поступившего письма <…> постоянным депутатским объединениям в думе направить не более 3 вопросов в КОРД до 12:00 мск 28 ноября 2022 года. Практически месяц для подготовки вопросов", - сказал Шапошников.

Члены комиссии поддержали данное предложение. Всего в нынешнем седьмом созыве столичного парламента пять фракций и депутатских объединений. Депутаты зададут градоначальнику до 15 вопросов. В 2019-2021 годах был сохранен регламент "по 1 минуте на вопрос", а мэра по времени ответа не ограничивали. Приветствовались стратегические, концептуальные вопросы, связанные с развитием города и всего мегаполиса.

Ранее Шапошников сообщал журналистам, что, в соответствии со 184-м Федеральным законом и уставом города Москвы, вопросы задаются от имени законодательного органа, то есть именно от Московской городской думы - ни от имени депутатов, депутатских объединений или профильных комиссий. Так как вопросы будут адресованы мэру от имени органа законодательной власти, то прежде они одобряются комиссией по организации работы Мосгордумы и только потом направляются мэру.

Кроме того, в ходе заседания комиссии в понедельник была утверждена повестка пленарного заседания Мосгордумы, которое состоится в эту среду. Так, 2 ноября ожидается рассмотрение проекта столичного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Также планируется обсудить проект бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2023-2025 годы, изменения в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения и столичный закон о благоустройстве.

Доходы Москвы в 2023 году, согласно одобренному правительством города проекту закона о бюджете, составят почти 3,747 трлн рублей, расходы составят более 4,183 трлн рублей. В 2024 году доходы столицы превысят 4,047 трлн рублей, расходы запланированы в размере почти 4,266 трлн рублей. В 2025 году данные параметры будут равны почти 4,376 трлн рублей и более 4,393 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2023 году составит 436,2 млрд рублей, в 2024 году - 218,8 млрд рублей, в 2025 году - 17,5 млрд рублей.