РФ поддерживает требование ЦАР о снятии оружейного эмбарго в ее отношении

Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования в ЦАР

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия поддерживает требования властей Центральноафриканской Республики (ЦАР) о полном снятии оружейного эмбарго в отношении этой страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам встречи заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина и спецпредставителя генсека ООН, главы Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) Валентина Ругвабизы, которые обсудили вопросы обеспечения безопасности в республике.

"С нашей стороны была высказана твердая поддержка требованию властей ЦАР о полной отмене оружейного эмбарго, которое снижает эффективность борьбы ВС этой страны с незаконными вооруженными формированиями, отказывающимися участвовать в процессе национального примирения", - отметили в дипведомстве. Как указали на Смоленской площади, для России важно, что такую позицию разделяют и страны Африканского союза.

Вершинин и Ругвабиза обстоятельно обсудили вопросы мирного урегулирования в ЦАР и роли Миссии в содействии обеспечению безопасности в стране. "Акцентирована необходимость продолжения конструктивного взаимодействия МООНСЦАР с Банги для полноценного выполнения "голубыми касками" своего мандата", - указывается в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что Москва продолжит оказывать содействие мирному процессу в ЦАР, в том числе на площадке СБ ООН, и развивать комплексное двустороннее сотрудничество с Банги.