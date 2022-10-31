Путин назвал обвинения в сторону России в подрыве "Северных потоков" "бредятиной"

Президент заявил, что "кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала "Северные потоки"

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал чушью и бредятиной обвинения в том, что за подрывом "Северных потоков" якобы стоит сама Москва.

"Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала ["Северные потоки"]. Такой бредятины трудно себе представить - что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь", - отметил российский лидер в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

Он обратил внимание и на иную реакцию на подрыв газопроводов. "Европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает, рот закрыли, молчат - как будто так оно и надо. Несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы", - констатировал президент РФ.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

"Северный поток" служил одним из основных маршрутов поставок газа из России в Европу. Из-за сложностей с обслуживанием турбин на фоне санкций против РФ в последнее время он был задействован лишь частично. Трубопровод "Северный поток - 2" был достроен, но не введен в эксплуатацию - также из-за антироссийских санкций.