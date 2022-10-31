Путин признался, что удары по объектам на Украине стали ответом на теракт в Севастополе

Как отметил президент, "но это не все, что мы могли бы сделать"

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Сегодняшние удары по объектам на территории Украины стали отчасти ответом на теракт в Севастополе, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.

"Отчасти так и есть", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, стали ли удары РФ в понедельник по объектам инфраструктуры на Украине ответом на теракт в Севастополе.

"Но это не все, что мы могли бы сделать", - предупредил Путин.

В субботу в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим при участии специалистов Великобритании совершил террористическую атаку в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора. Киев задействовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены. Позже в военном ведомстве заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе.

После террористической атаки Украины на Крымский мост Путин сообщил о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. По его словам, украинские власти уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток", наносятся удары по Запорожской АЭС, совершены три теракта в отношении Курской АЭС. Президент РФ предупредил Киев о жестких ответах на подобные действия.