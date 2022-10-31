Путин заявил, что пока не приняты решения о его поездке на саммиты G20 и АТЭС

Саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник в беседе с журналистами сообщил, что решения о его личном участии в предстоящих саммитах G20 и АТЭС пока не приняты.

"Нет, пока эти решения не приняты", - ответил глава государства на вопрос о том, поедет ли он на эти мероприятия.

Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которая состоялась в течение года председательства Индонезии в G20.

Как заявила ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, решение о формате участия Путина в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке в ноябре будет приниматься ближе к датам его проведения. Как заявил ранее глава МИД Таиланда Дон Праматвинай, его страна рассчитывает, что президент России сможет присутствовать на саммите АТЭС, который состоится 18-19 ноября в Таиланде.

