В МИД РФ предложили обновить принципы химической и биологической безопасности

Разработанные более 30 лет назад принципы и процедуры могут не соответствовать современным реалиям, отметил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями ведомства Константин Воронцов

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Россия предлагает привести в соответствие с современными реалиями принципы химической и биологической безопасности, задействовав для этого механизм консультаций через генерального секретаря ООН. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в понедельник на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций.

"Разработанные более 30 лет назад принципы и процедуры во многом могут не соответствовать современным реалиям в области химической и биологической безопасности, - отметил он. - В частности, появились новые вызовы и угрозы, в том числе химического и биологического терроризма, а также целый ряд технических и методических новаций, которые могли бы способствовать повышению эффективности механизма генерального секретаря по расследованию случаев возможного применения биологического и химического оружия".

"В целях дальнейшего укрепления механизма Россия предлагает, чтобы генсекретарь ООН запросил мнения и предложения государств-членов относительно нынешнего состояния указанных принципов и процедур и возможной необходимости их актуализации, а также представил на 78-й сессии Генассамблеи содержательный доклад с приложением, содержащим эти мнения. В частности, именно подобная заинтересованность в обратной связи со стороны государств-членов была выражена руководством Управления ООН по вопросам разоружения в ходе недавнего брифинга на полях Первого комитета, который был посвящен работе данного механизма", - добавил Воронцов.