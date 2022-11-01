Постпредство РФ при ООН: Запад не смог опровергнуть причастность к атаке на Севастополь

Западные делегации просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", отметили в дипмиссии

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Западные страны в ходе заседания Совета Безопасности ООН в понедельник не смогли прямо опровергнуть свою причастность к атаке на Севастополь. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы привели факты, опираясь на информацию из Минобороны России, указали на то, что Россия вынуждена приостановить участие в сделке, - написал Полянский в своем Telegram-канале. - В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Западные делегации просто возлагали на нас вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом из-за наших шагов и призывали немедленно вернуться в сделку".

Российский дипломат также отметил, что развивающиеся страны "звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала". "Запомнилось и то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, также обходивший острые углы, признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям", - добавил Полянский.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что из-за теракта 29 октября, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". Атака, по данным военного ведомства, была совершена с помощью девяти беспилотных летательных аппаратов и семи автономных морских беспилотных аппаратов.