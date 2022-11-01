Путин поздравил Эрдогана с Днем Республики

Стороны условились о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с прошедшим национальным праздником этой страны, они условились поддерживать регулярные контакты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Пользуясь случаем, Владимир Путин еще раз поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с отмечавшимся 29 октября национальным праздником - Днем Республики. Условлено о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении, распространенном по итогам разговора президентов.