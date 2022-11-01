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обновлено 1 ноября, 16:19

МИД РФ считает нужным быстрее добиться от США и Украины раскрытия данных о биолабораториях

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Россия считает необходимым как можно скорее добиться раскрытия США и Украиной их военно-биологических программ. Об этом заявил во вторник заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Неспособность Вашингтона поддержать документ "Меры по поддержанию Женевского протокола 1925 года" является поводом для глубочайшего беспокойства всех стран - членов ООН и лишь подтверждает необходимость скорейшим образом добиться от Украины и США раскрытия своих военно-биологических программ, уничтожения остатков запасов химического оружия у США, а также необходимость обновления и ревизии процедур и принципов функционирования механизма генсека ООН, в отношении которых у многих государств остаются самые серьезные озабоченности, - сказал дипломат. - Продолжим усилия по сохранению актуальности данного Женевского протокола, в том числе путем поддержания эффективности механизма генсекретаря ООН [по расследованию предполагаемых случаев применения химического и биологического оружия], кто бы что нам на этот счет ни говорил". 

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УкраинаСШАРоссия
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