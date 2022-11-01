Почетное консульство России открылось в городе Мерида на юге Мексики

Почетным консулом стал Адриан Мальдонадо

МЕХИКО, 1 ноября. /ТАСС/. Почетное консульство России официально открылось в городе Мерида, столице штата Юкатан на юге Мексики. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в латиноамериканской стране в своем Telegram-канале. Почетным консулом стал Адриан Мальдонадо.

В мероприятии участвовали посол России в Мексике Виктор Коронелли, представители властей штатов Юкатан, Кампече и Чьяпас, сотрудники администрации Мериды и аккредитованных там консульств. "На церемонии была открыта фотовыставка, посвященная знаменитому ученому и майянисту Юрию Кнорозову, столетие которого отмечается в ноябре 2022 года", - говорится в записи.

В конце октября 2021 года почетное консульство России появилось в штате Пуэбла в центральной части Мексики. В обязанности почетного консула входят вопросы защиты прав и законных интересов россиян, учет постоянно проживающих в регионе соотечественников, принятие мер по розыску пропавших граждан, оказание содействия в реализации избирательных прав.