1 ноября, 17:46

Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории

Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала призыв главы МИД ФРГ не допустить беспрепятственного усиления РФ и Китая в Центральной Азии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв главы МИД ФРГ Анналены Бербок не допустить беспрепятственного усиления РФ и Китая в Центральной Азии, посоветовала Бербок купить учебник истории и взять отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики.

"Что она несет? <...> купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики", - написала она во вторник в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее заявление главы МИД ФРГ. 

Теги:
ГерманияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаБербок, Анналена
© Информационное агентство ТАСС
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