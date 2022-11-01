Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала призыв главы МИД ФРГ не допустить беспрепятственного усиления РФ и Китая в Центральной Азии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв главы МИД ФРГ Анналены Бербок не допустить беспрепятственного усиления РФ и Китая в Центральной Азии, посоветовала Бербок купить учебник истории и взять отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики.

"Что она несет? <...> купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики", - написала она во вторник в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее заявление главы МИД ФРГ.