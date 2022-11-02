Союзные силы пресекли попытки наступления ВСУ в направлении Кременной

Также были пресечены попытки "просачивания" в районе Белогоровки, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник сообщил, что союзные силы пресекли попытки наступления ВСУ в направлении Кременной в ЛНР.

"Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнем", - написал он в среду в своем Telegram-канале. Мирошник добавил, что также были пресечены попытки "просачивания" в районе Белогоровки.

По информации главы представительства, союзные силы нанесли артиллерийские удары по выявленным разведкой скоплениям сил ВСУ. В районе Краснопоповки и Макеевки была уничтожена бронетехника и военные автомобили украинских силовиков.