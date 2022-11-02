1 ноября, 21:45
Военная операция на Украине

Союзные силы пресекли попытки наступления ВСУ в направлении Кременной

Также были пресечены попытки "просачивания" в районе Белогоровки, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник сообщил, что союзные силы пресекли попытки наступления ВСУ в направлении Кременной в ЛНР.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнем", - написал он в среду в своем Telegram-канале. Мирошник добавил, что также были пресечены попытки "просачивания" в районе Белогоровки.

По информации главы представительства, союзные силы нанесли артиллерийские удары по выявленным разведкой скоплениям сил ВСУ. В районе Краснопоповки и Макеевки была уничтожена бронетехника и военные автомобили украинских силовиков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация