ЦИК РФ передал думский мандат "Единой России" Андрею Парфенову из Самарской области

Мандат стал вакантным после смерти депутата Николая Петрунина

ТАСС, 2 ноября. Центризбирком России на заседании передал вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России" Николая Петрунина, который умер 12 октября после тяжелой болезни, руководителю межрегионального координационного совета (МКС) "Единой России" по ЦФО Андрею Парфенову.

"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Парфенову Андрею Борисовичу (номер 6, региональная группа номер 15 (Самарская область))", - говорится в постановлении комиссии.

Кроме того, ЦИК принял решение зарегистрировать Парфенова депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

Петрунин с 2016 года представлял в Госдуме Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета по энергетике.