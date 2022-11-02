Россия предоставит послу Британии доказательства о связи Лондона с атакой на Севастополь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Британия скомпрометировала себя моментальным заявлением о непричастности к террористической атаке на Севастополь

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия предоставит послу Британии в Москве Деборе Броннерт сведения с доказательствами о вовлеченности Великобритании в атаку на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсию на "Северных потоках", затем ознакомит с базовыми материалами широкую общественность. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, вне всяких сомнений вовлеченность британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсию на "Северных потоках", они не будут оставлены без реакции, мы об этом говорили в Совбезе [ООН], мы об этом говорили публично. И, естественно, как я уже сказала, будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. И я вам обещаю, что эти же материалы, плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательств британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность", - сказала дипломат.

"Позвольте нам в данном случае случае соблюдать определенные процедурные вопросы. Поэтому как только встреча в виде вызова посла на Смоленку состоится, мы поделимся этой информацией, она будет опубликована на наших ресурсах: сайте МИД и аккаунтах министерства иностранных дел в социальных сетях", - добавила она.

Захарова также обратила внимание на незамедлительную реакцию Минобороны Британии. "Они попытались снять с себя ответственность за теракт, сказали, что ни о чем таком они даже не догадываются. Очень странная реакция. У них есть контакты, как и всегда были, с российским министерством обороны, они в принципе могли бы уточнить, или они априори знают ответы на все вопросы, что странно. Ведь поймите то, что эта атака была, ни у кого не вызывает сомнения. Это факт подверженный, зафиксированный", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат также подчеркнула, что Британия скомпрометировала себя моментальным заявлением о непричастности к атаке на базу Черноморского флота. "Они говорили о том, что как бы не имеют к ней (атаке - прим. ТАСС) отношения. Для этого, возможно, нужно было бы поинтересоваться, какими фактами обладаем мы, но раз они сами себя скомпрометировали вот таким рьяным, моментальным заявлением о собственной непричастности, думаю, это тоже можно отнести в копилку доказательств саморазоблачения британской стороны", - сказала она.